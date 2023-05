Bal Folklorique Musée Dupuy-Mestreau, 13 mai 2023, Saintes.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Le groupe folklorique Aunis & Saintonge prend possession de la cour du musée et le public est invité à se joindre aux danseurs !

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 17100 Saintes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

http://www.ville-saintes.fr

Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du XIXe siècle une véritable maison des curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, des milliers d’objets liés à la Saintonge, aux arts décoratifs et à la vie quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore aujourd’hui petits et grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries peintes et de parquets, suscitant la surprise à chaque visite.

© Musée Dupuy-Mestreau

Saturday 13 May, 21:00

Built in 1738, this mansion has been a real house of curiosities since the late 19th century. Collected by Abel Mestreau, thousands of objects related to the Saintonge, decorative arts and everyday life of the eighteenth and nineteenth centuries, still fascinate young and old. A wonderful collection, in its case of painted woodwork and parquet floors, arousing surprise with each visit.

Musée Dupuy-Mestreau

Crédit : ©Ville de Saintes