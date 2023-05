Démonstrations et initiations de danse Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, 13 mai 2023, Épernay.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Salsa, bachata, hip-hop, la danse s’invite au musée le temps d’une

soirée !

Par Valenca Danse et SALS’ABILITY

Démonstrations toutes les 30 minutes : dans les collections (10 min)

Initiations à la bachata à 20h30 et à la salsa à 22h : salons historiques (30 min)

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de Champagne – 51200 Epernay 51200 Épernay Marne Grand Est

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui.

Réparti sur trois niveaux, le parcours des collections s’articule autour de quatre espaces de visite :

– la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois, au rez-de-chaussée ;

– l’histoire de l’implantation des Hommes en Champagne, au 2d étage ;

– l’histoire du vin de Champagne, au 1er étage ;

– un hommage aux mécènes de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, au 1er étage.

Saturday 13 May, 20:00 Dance demonstrations and initiations European Night of Museums 2023

With more than 2,000 exhibits, the Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay tells the story of the Champagne region, from the formation of its soil several million years ago to the champagne industry today.

Spread over three levels, the collection itinerary is structured around four visiting spaces:

* the formation of the landscape and the chalky basement of Champagne, on the ground floor;

* the history of the implantation of Men in Champagne, on the 2nd floor;

* the history of Champagne wine, on the 1st floor;

* a tribute to the patrons of the late 19th century and the Belle Époque, on the 1st floor.

Crédit : © Ville d’Epernay