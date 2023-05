Exposition « lumière trouble » des étudiants de premier et second cycle de l’Ecole supérieur des beaux-Arts Musée du vieux nîmes, 13 mai 2023, Nîmes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Accès libre . Gratuit

Exposition visible jusqu’au 24 mai 2023

Vitrine du Musée du Vieux Nîmes

Cette exposition est coordonnée par la commissaire et critique d’art Cécilia Becanovic invitée dans le cadre d’un partenariat avec l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes. Chaque étudiant a proposé une interprétation qui déplace la perception commune associée aux objets des collections du musée.

Musée du vieux nîmes Place aux Herbes, 30000, Nîmes, Gard, Occitanie 30000 Nîmes Gard Occitanie

http://www.nimes.fr

Les objets n’ont pas d’âme mais ils parlent, ils ont le pouvoir de raconter la vie et de nous faire remonter le temps. Le musée est un écrin, les collections sont ses joyaux. Le musée du vieux Nîmes, installé dans l’ancien évêché depuis 1920, vous immerge dans la vie nîmoise du XVIIIe au XXIe siècles.

Saturday 13 May, 20:30

Objects do not have soul but they speak, they have power to tell life and to make us go back in time. The museum is a case, collections are its jewels. The museum of old Nîmes, installed(settled) in the old(former) bishop’s palace since 1920, submerges you in nîmoise life the from XVIIIth centuries till XXIth centuries.

Crédit : ©Julie Rabier