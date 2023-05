Visite guidée des collections du musée Musée du verre François Décorchemont, 13 mai 2023, Conches-en-Ouche.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Venez découvrir les collections du musée lors d’une visite commentée.

Musée du verre François Décorchemont 27190 Conches-en-Ouche 27190 Conches-en-Ouche Eure Normandie Présence de parking, rampe d’accès et ascenseur.

https://museeduverre.fr/fr

Créé par la ville de Conches en 1996 pour conserver les rares vitraux en pâte de verre de François Décorchemont (1880 – 1971), dont la prestigieuse carrière a marqué l’histoire de l’art du verre et de celle de la commune, le musée du verre s’est développé au fil des ans dans les différents domaines des arts verriers de la fin du XIXème au début du XXIème siècle.

Saturday 13 May, 21:00

Created by the city of Conches in 1996 to preserve the rare stained glass windows of François Décorchemont (1880 – 1971), whose prestigious career has marked the history of glass art and that of the municipality, the glass museum has developed over the years in the various fields of glass arts from the late 19th to the beginning of the 21st century.

Crédit : © Musée du Verre François Décorchemont