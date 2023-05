Visite guidée des collections du musée Musée du verre, 13 mai 2023, Conches-en-Ouche.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit publics-musees@conchesenouche.com, 02 32 30 95 72

Venez découvrir les collections du musée lors d’une visite commentée.

Musée du verre Route de Sainte-Marguerite, 27190 Conches-en-Ouche 27190 Conches-en-Ouche Eure Normandie

http://www.museeduverre.fr

Le musée présente des collections d’art verriers du XX et XXIe siècle dans les domaines des arts décoratifs, de la sculpture et du vitrail.

Saturday 13 May, 19:30

The museum presents collections of glass-making art of the XX and XXIth century in the domains of decorative arts, of sculpture and of stained-glass window.

Crédit : ©ChristianSiloé