Soirée « Cathares, le destin inachevé » par Olivier de Robert Musée du textile et du peigne en corne, 13 mai 2023, Lavelanet.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

tarif unique 8 € Handicap moteur. Tarif préférentiel

Cathares, le destin inachevé

Au détour de l’An Mil, la vieille Eglise de Rome, toute engourdie par l’ivresse du pouvoir, vit se dresser devant elle des chrétiens voulant revenir aux origines des évangiles et critiquant sévèrement les abus des prélats. On les traita d’hérétiques, bougres, patarins ou cathares, eux se disaient bons chrétiens et le peuple qui aimait ces ombres discrètes parlaient de bonshommes. Les temps n’étaient pas à la remise en question des privilèges et des pouvoirs : on lâcha sur eux les chiens de la répression. Des bûchers s’allumèrent et tout le Midi de la France fut emporté par une guerre dévastatrice. Puis vinrent les temps plus sombres encore des tribunaux d’Inquisition…

Conteur et historien, Olivier de Robert met le récit historique à la portée de tous. On le suit sans peine dans ce qui devient un véritable voyage dans le temps, une épopée sublime et tragique.

Musée du textile et du peigne en corne 65, rue Jean Jaurès, 09300, Lavelanet, Ariège, Occitanie 09300 Lavelanet Ariège Occitanie

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de draps. Il présente l’histoire du textile et une chaîne de fabrication de tissus en laine cardée.

Saturday 13 May, 20:30

The museum is installed(settled) in an old(former) factory of sheets. It presents the history(story) of the textile(textile industry) and the production line of woollen fabrics(tissues) carded.

Crédit : ©Crédit Jean Louis Gasc