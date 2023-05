Chacun sa route, chacun son chemin Musée du temps, 13 mai 2023, Besançon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:45, 21:00 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/index/index/idcat/10/v/2

Chacun sa route, chacun son chemin

———————————-

### Visite guidée des œuvres du musée à travers leurs différentes modalités d’entrée dans les collections par Laurence Reibel, Conservateur du musée du Temps.

Explorez les différentes manières dont les œuvres d’art entrent dans les collections du musée, des saisies MNR aux achats directs ou aux enchères, en passant par les dons et les souscriptions. Entrez dans les coulisses du musée et venez découvrir l’histoire fascinante de chaque acquisition.

### Départs à 20h00 et 21h00 à l’accueil du musée du Temps

### tout public

### Durée : 45 minutes

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.besancon.fr/museedutemps

Installé depuis 2002 dans un monument historique, le palais Granvelle, le musée du Temps rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de Besançon.

Saturday 13 May, 20:00, 21:00

Installed(Settled) since 2002 in a historical monument, the Granvelle palace, the museum of Time(Weather) pays tribute in history(story) and in watchmaking tradition of Besançon.

Crédit : © MDT