Prends-en de la graine ! – Visite guidée thématique des collections Musée du temps, 13 mai 2023, Besançon.

samedi 13 mai 2023 – 21:15 ⤏ 22:00, 22:15 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Inscription en ligne du 05/05 au 12/05 et sur place le jour J, dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/index/index/idcat/10/v/2

Prends-en de la graine !

### Visite guidée thématique des collections par Alexandre Cailler, guide conférencier.

Découvrez les fleurs, les plantes, les fruits et autres arbres qui se cachent dans les chefs-d’œuvre du musée du Temps.

Départs à 21h15 et 22h15 à l’accueil du musée du Temps

tout public

Durée : 45 minutes

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon République 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.besancon.fr/museedutemps

Installé depuis 2002 dans un monument historique, le palais Granvelle, le musée du Temps rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de Besançon.

Saturday 13 May, 21:15, 22:15

Installed(Settled) since 2002 in a historical monument, the Granvelle palace, the museum of Time(Weather) pays tribute in history(story) and in watchmaking tradition of Besançon.

Crédit : © MDT