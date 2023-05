Des points paroles au sein du parcours du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Accès libre et gratuit aux points paroles . Gratuit

Situé au sein de l’abbaye du Val-de-Grâce, monument historique, le musée du Service de santé des armées est un musée d’histoire contemporaine qui a pour mission de conserver, d’exposer et de transmettre au grand public les composantes diverses de la médecine aux armées.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée du Service de santé des armées propose des points paroles animés par des guides conférenciers tout au long du parcours de visite.

**Le musée du Service de santé des armées…**

Depuis plus de trois siècles, le Service de santé des armées s’est distingué par sa capacité d’adaptation, son esprit d’innovation et le dévouement de ses personnels. Au fil du parcours muséographique, cette mission essentielle de soutien des forces armées, depuis la relève du combattant jusqu’aux soins de suite et de réhabilitation, est présentée à travers des collections d’une grande variété : instruments de chirurgie, uniformes, maquettes, peintures… Différents conflits sont ainsi abordés, des batailles napoléoniennes aux opérations extérieures contemporaines, permettant d’appréhender l’évolution de la médecine militaire jusqu’à nos jours.

**…au Val-de-Grâce**

Les collections du musée du Service de santé des armées sont présentées au sein de l’abbaye du Val-de-Grâce. Vous découvrirez ainsi au fil de votre visite l’architecture du cloître, de la salle capitulaire et de l’église du Val-de-Grâce, véritable joyaux du Grand Siècle.

**Votre visite et les points paroles**

La visite est libre et gratuite dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Aucune réservation n’est nécessaire pour cet événement.

Des points-paroles de 10-15 minutes sont proposés à heures fixes à différents moments de la visite afin de découvrir l’histoire du Service de santé des armées, les collections du musée et l’architecture de l’abbaye et de l’église du Val-de-Grâce. Retrouvez le programme de ces interventions à l’accueil du musée le soir de la Nuit des musées.

