Atelier aquarelle Musée du sel, 13 mai 2023, Saint-Leu.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Vous pourrez découvrir la technique de l’encre et de l’aquarelle avec du sel

Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion 97436 Saint-Leu La Réunion

http://www.cg974.fr/culture/musee-sel

Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil Général de la Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer

Saturday 13 May, 21:30

An exceptional space, owned by the Conservatoire du Littoral, the Pointe au Sel in Saint-Leu is the only site where salt is made in La Réunion. The Salt Museum, managed by the General Council of Reunion, is set up in the old store which used to be used as storage to dry the salt just extracted from the evaporation basins of seawater

Crédit : ©Camille Manicon