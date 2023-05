Exposition nocturne Musée du Pays Chatillonnais – Trésor de Vix, 13 mai 2023, Châtillon-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre », venez découvrir le travail des élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire de Laignes (21). Intitulée « Œuvre volée, notre histoire en danger », cette exposition nocturne d’affiches porte sur le vol du Bacchus, une statuette gallo-romaine en bronze, et fait écho à son retour dans les collections du musée après 50 ans de disparition.

Musée du Pays Chatillonnais – Trésor de Vix 14 rue de la Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine 21400 Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://musee-vix.fr

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, situé à Châtillon-sur-Seine, est une étape incontournable sur la route des Celtes. La pièce maîtresse, le célèbre cratère de Vix (VIe siècle av. J.-C.), aux dimensions exceptionnelles (1,64 m de haut), est un témoignage de l’Antiquité encore inégalé à ce jour. Les nombreuses découvertes réalisées en Pays Châtillonnais se dévoilent au fil des salles pour un voyage dans l’histoire, de la Protohistoire au XIXe siècle.

The Museum of the Country Châtillonnais – treasure of Vix, located in Châtillon-sur-Seine, is an inescapable(major) stage on the road of the Celts. The major component, the famous crater of Vix (the VIth century av(avenue). J.-C.), in exceptional dimensions(size) (1,64 m of top), a still unequalled evidence of antiquity this day is. Many discoveries realised in Country Châtillonnais come to light in the course of rooms for a journey in the history(story), of the Prehistory in the XIXth century.

Crédit : ©RMN / Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix