Visite aux chandelles Musée du Pays Chatillonnais – Trésor de Vix, 13 mai 2023, Châtillon-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

La Nuit des musées est l’occasion de (re)découvrir les collections du musée sous un nouveau jour. Guidés par l’éclairage de chandelles, promenez-vous dans les salles du musée et contemplez les oeuvres et leurs ombres. Les médiateurs du musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix seront présents dans les salles afin de vous accompagner dans cette visite insolite et d’attirer votre attention sur des détails insoupçonnés.

Musée du Pays Chatillonnais – Trésor de Vix 14 rue de la Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine 21400 Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://musee-vix.fr

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, situé à Châtillon-sur-Seine, est une étape incontournable sur la route des Celtes. La pièce maîtresse, le célèbre cratère de Vix (VIe siècle av. J.-C.), aux dimensions exceptionnelles (1,64 m de haut), est un témoignage de l’Antiquité encore inégalé à ce jour. Les nombreuses découvertes réalisées en Pays Châtillonnais se dévoilent au fil des salles pour un voyage dans l’histoire, de la Protohistoire au XIXe siècle.

Saturday 13 May, 20:00 Candlelight visit European Night of Museums 2023

The Museum of the Country Châtillonnais – treasure of Vix, located in Châtillon-sur-Seine, is an inescapable(major) stage on the road of the Celts. The major component, the famous crater of Vix (the VIth century av(avenue). J.-C.), in exceptional dimensions(size) (1,64 m of top), a still unequalled evidence of antiquity this day is. Many discoveries realised in Country Châtillonnais come to light in the course of rooms for a journey in the history(story), of the Prehistory in the XIXth century.

Crédit : ©Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix