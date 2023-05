Concert Nidos Black Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, 13 mai 2023, Mazères-sur-Salat.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Concert de Nidos Black, au répertoire Rock – Blues : Amy Winehouse, Macy gray, Prince, Lenny kravitz, Whiter stripes, Cure…

à la Goulotte Occitane, cour intérieure de l’usine Lacroix

Restauration et buvette sur place

Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ RUE DU STADE 31360 Mazères sur salat 31260 Mazères-sur-Salat Haute-Garonne Occitanie BUS LIGNE 452 BOUSSENS > SAINT-GIRONS > GUZET

Collections et mémoires de l’ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes RIZLA+

Saturday 13 May, 21:00

Collections and memoirs of the former RIZLA+ cigarette paper factory

Crédit : ©Sébastien Chanfreau