Concert au clair de lune Musée du Louvre-Lens, 13 mai 2023, Lens.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 21:45, 22:30 ⤏ 22:45, 23:29 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation sur place et le jour-même, dans la limite des places disponibles . Gratuit

À la nuit tombée, alors que le soleil se couche dans l’exposition Paysage. Fenêtre sur la nature, venez admirer la lumière poétique de la lune, qui fera son apparition dans le hall du musée. Comme par magie, les voix de **l’ensemble baroque Il Buranello** s’élèveront pour rendre ce moment magique.

Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Saturday 13 May, 21:30, 22:30, 23:29

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

Crédit : © Louvre-Lens / F. Iovino