Visite commentée des Trésors du musée Musée du Hiéron, 13 mai 2023, Paray-le-Monial.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Dans la limite des places disponibles. Renseignements à l’accueil du musée Handicap moteur. Gratuit

Partez à la découverte des trésors du musée en compagnie de l’un de nos guides conférenciers. L’occasion d’approfondir votre connaissance du lieu et de voir le trésor national du musée tourner !

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial 71600 Paray-le-Monial Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le musée du Hiéron, l’un des rares musées en France construit dès l’origine pour remplir cette fonction, est classé musée de France. Il cache derrière une façade monumentale d’aspect classique, une étonnante architecture métallique influencée par Gustave Eiffel. Conçu par l’architecte parisien Noël Bion, il fut construit de 1890 à 1893 et entièrement réhabilité en 2005 par Catherine Frenak et Béatrice Jullien. Il renferme des œuvres du IVème siècle à nos jours, notamment, un Trésor National, la Via Vitae de Joseph Chaumet et un tympan roman du XIIème siècle.

Saturday 13 May, 21:30

The museum of Hiéron, one of the rare museums in France builds from the start to fill(perform) this function(office), is listed(classified) museum of France. It hides behind a monumental facade of classic aspect, an amazing metallic architecture influenced by Gustave Eiffel. Having conceived(designed) Christmas Bion by the Parisian architect, he(it) was built from 1890 till 1893 and entirely rehabilitated in 2005 by Catherine Frenak and Beatrice Jullien. He(It) contains works from the IVth century to our days, in particular, a National Treasury, Via Vitae de Joseph Chaumet and a Romanic tympanum of the XIIth century.

Crédit : © S. Vessely