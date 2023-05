Visite nocturne à la lampe torche Musée du Gévaudan, 13 mai 2023, Mende.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit 04 66 49 85 85

À musée fermé, dans le noir… Venez éveiller vos sens dans cette visite à la lampe torche (ou lampe frontale, au choix !)

Musée du Gévaudan 3 rue de l’Épine, 48000 Mende 48000 Mende Lozère Occitanie

http://www.musee-du-gevaudan.fr

Le Musée du Gévaudan ouvre ses portes à l’automne 2022. Le Musée du Gévaudan est un lieu aux multiples facettes, « Musée de France », monument historique et lieu de partage.

Saturday 13 May, 21:00

The Gévaudan Museum opens its doors in the fall of 2022. The Gévaudan Museum is a multi-faceted place, «Musée de France», historical monument and sharing place.

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay