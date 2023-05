Visite guidée Couleurs de guerre Musée du Fort de la Pompelle, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 21:00, 21:15 ⤏ 22:00, 22:15 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Visite guidée _Couleurs de guerre_

Restée dans les images d’archives comme une guerre en noir et blanc, la Grande Guerre a pourtant bien été vécue en couleur. Du bleu horizon des uniformes aux champs de bleuets, du marron des No man’s land à celui des tranchées, du rouge garance des pantalons de 1914 à celui de la Croix-Rouge, du jaune moutarde du tristement célèbre gaz à la poudre noire des canons, c’est à travers toute la gamme des couleurs qui l’ont caractérisé que la visite recompose un tableau unique du conflit.

Public familial à partir de 8 ans. Par Laurence Stolarczyk, guide-conférencière.

51100 Reims Marne Grand Est

Le musée du Fort de la Pompelle, entièrement réaménagé, renferme la deuxième collection de France sur 1914-1918. Ses riches collections : canons, mannequins portant des uniformes, documents d’époques… sont mises en valeur par une nouvelle muséographie accompagnée de nombreux outils multimédias. Les cours intérieures rénovées vous plongent dans la vie quotidienne des tranchées et dans l’histoire de ce Monument Historique.

Saturday 13 May, 20:15, 21:15, 22:15 War Colours Tour European Night of Museums 2023

The museum of the Fort of Pompelle, entirely redeveloped, contains the second collection of France over 1914-1918. His(Her,Its) rich collections: artillery, models carrying uniforms, documents of times(periods) are emphasised by a piece of news(short story) muséographie accompanied with numerous multimedia tools. Renovated courtyards plunge you in everyday life of trenches and into the history(story) of this Historical monument.

