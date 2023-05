Se rêver en…. Musée du Domaine royal de Marly, 13 mai 2023, Marly-le-Roi.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre pour le premier atelier (à 20h) et sur réservation sur place pour les ateliers suivants . Gratuit

Après avoir découvert les ornements et artifices des courtisans de l’exposition temporaire, les enfants en profitent pour participer à un atelier de maquillage et se faire une tête de …… duchesse XVIIIe, prince XVIIe, princesse !

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale 78160 Marly-le-Roi 78160 Marly-le-Roi Yvelines Île-de-France Présence d’un parking

Le musée du Domaine royal de Marly présente l’histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle.

Saturday 13 May, 20:00

The museum of the Royal Domain of Marly presents the history of the castle of Marly, designed and created by Louis XIV. This castle-garden was admired from all over Europe as well as its 8th wonder of the world, Marly’s machine which fed the fountains of the gardens. Only a privileged few are invited to share the king’s daily life during stays called Marlys. Marly’s uses are different from Versailles. This hunting residence disappeared at the beginning of the 19th century.

