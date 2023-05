Visite guidée du Musée du Dolder Musée du dolder, 13 mai 2023, Riquewihr.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. Durée de la visite: de 45 mn à 1h. Groupes limités à 15 personnes. . Gratuit

Avec un guide, découvrez le Dolder, monument emblématique de Riquewihr daté de 1291. Accédez au Musée (classé Musée de France) qui occupe les quatre niveaux accessibles au public et qui est consacré à la cité fortifiée au Moyen Âge et à son évolution du XIIIe au XVIIe siècle. Vous verrez comment les habitants se sont protégés au fil des siècles contre les assailllants et contre le feu.

Musée du dolder 57 rue du Général de Gaulle, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est 68340 Riquewihr Haut-Rhin Grand Est

http://www.musee-riquewihr.fr

Installé dans le beffroi de la cité (Dolder – 1291), le musée donne un aperçu sur le développement de la cité rurale fortifiée et son évolution du XIIIe au XVIIe siècle (remparts, chemin de ronde, armes d’époque, guetteurs, veilleurs de nuit, portiers…).

