Théâtre avec la Cie du Chat Perché Musée du compagnonnage, 13 mai 2023, Tours.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

En raison des travaux d’aménagement, l’accès au musée s’effectue par le parvis de l’église Saint-Julien et la cour du musée. Un escalier ne permet plus l’accès des personnes à mobilité réduite. . Gratuit

Découvrez la collection autrement avec les improvisations théâtrales de la Compagnie du Chat Perché.Cette brigade de 4 agents très spéciaux, professionnels du nettoyage d’oeuvres précieuses partagera ses drôles d’anecdotes sur les chefs-d’oeuvre …

Musée du compagnonnage 8 rue Nationale 37000 Tours Indre-et-Loire Tours Centre 37000 Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le Musée du Compagnonnage est aménagé dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint- Julien (XIIIe-XVIIIe siècles).

Il évoque l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Emile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc.

