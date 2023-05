VISITE LIBRE Musée du cloître Saint-André-le-Bas, 13 mai 2023, Vienne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

ENTRÉE ET VISITE LIBRE . Gratuit

TRAMES ET TRACES, INSCRIRE LE MONDE

Exposition temporaire. Conservation des données, enseignement à distance, support numérique et réseaux sociaux omniprésents, les enjeux de la transmission de l’information et de la pérennité des supports sont plus que jamais d’actualité. L’exposition vous propose de redécouvrir les supports d’expression des cultures orale, écrite et visuelle aux siècles précédents. Le parcours thématique vous présentera en quatre temps, « conserver », « enseigner », « informer », « communiquer », des œuvres et objets issus des collections des musées de la Ville de Vienne, des archives et ouvrages de la Bibliothèque et des Archives municipales.

Musée du cloître Saint-André-le-Bas Place du Jeu de Paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France 38200 Vienne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée du cloître de Saint-André-le-Bas comprend les salles d’exposition temporaire des musées de Vienne et le plus ancien cloître subsistant en Rhône-Alpes. Sa restauration s’est achevée en 2011.

Saturday 13 May, 20:00

The museum of the cloister of Saint-André-le-Bas includes the halls of temporary exhibition(exposure) of the museums of Vienna(Vienne) and the most old(former) cloister remaining(subsisting) in Rhône-Alpes. His(Her,Its) restoration(catering) ended in 2011.

