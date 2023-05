Paul-Elie Dubois, itinéraire d’un peintre-voyageur Musée du Château des ducs de Wurtemberg, 13 mai 2023, Montbéliard.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:40, 21:30 ⤏ 22:10, 22:30 ⤏ 23:10 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit. Réservation sur place le jour même . Gratuit

Cette rétrospective inédite met en lumière le parcours captivant de Paul-Élie Dubois (1886 – 1949). Cet artiste, amoureux de sa Franche-Comté natale, oscille entre sa région et ses nombreux voyages.

Visite de l’exposition en 4 œuvres par Barbara Gouget, commissaire de l’exposition

Musée du Château des ducs de Wurtemberg Cour du château 25200 Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

http://www.montbeliard.com

Au cœur de la ville de Montbéliard, le château se dresse sur un éperon rocheux qui domine le confluent de la Lizaine et de l’Allan. Ce bâtiment est pendant quatre siècles, de 1397 à 1793, la résidence des ducs de Wurtemberg. En 1960, le Château devient un musée regroupant des collections archéologiques, d’histoire naturelle et de beaux-arts. et développant depuis 1970 une collection d’art contemporain. De nombreuses expositions temporaires liées aux différents départements du musée complètent la découverte de ce site. Le château abrite le musée qui retrace l’histoire du pays de Montbéliard depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours.

Saturday 13 May, 20:00, 21:30, 22:30 Paul-Elie Dubois, itinerary of a painter-traveller European Night of Museums 2023

At the heart of the city of Montbéliard, the castle raises itself(draws itself up) on a rocky spur which dominates the confluence of Lizaine and of Allan. This building(ship) is during the four centuries, from 1397 till 1793, the residence of the dukes of Wurtemberg. In 1960, the castle becomes a museum grouping(including) archaeological collections, natural history and Fine Arts. and developing since 1970 a collection of contemporary art. Many temporary exhibitions(exposures) bound(connected) to the different departments of the museum supplement the discovery of this site. The castle shelters the museum which redraws the history(story) of the country of Montbéliard since prehistoric times(weathers) until our days.

Crédit : ©Ville de Montbéliard