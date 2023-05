« En attendant Fébus » avec la Compagnie Belli Mercator au Musée du Château des Comtes de Foix Musée du Château des comtes de Foix, 13 mai 2023, Foix.

Bienvenue au XIVème siècle !

Venez découvrir un musée ludique et interactif vous permettant d’être les témoins de la vie des comtes de Foix et de leurs épouses, revivez leurs conquêtes, leurs défaites, leurs passions… leur quotidien ! Grimpez ensuite au château pour un changement d’ambiance… place à l’immersion !

Entrez dans le château où chaque salle vous attend avec du mobilier reconstitué d’époque : salle des gardes, salle de banquet, chambre du comte… Découvrez à quoi pouvait ressembler le château de Foix ! Les extérieurs ne sont pas en reste, déambulez sur les ateliers où les médiateurs vous attendent pour vous faire découvrir les armes médiévales, la taille de la pierre, la forge ou encore les machines de guerre et de construction !

