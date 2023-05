Démonstrations de tir au trébuchet Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Démonstrations de tir au trébuchet Musée du château de Vitré, 13 mai 2023, Vitré. samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre . Gratuit Au cœur de la forteresse médiévale, initiez-vous au tir au trébuchet, une des machines de jet les plus puissantes du Moyen-âge ! Cet engin d’attaque utilisé pour détruire les murailles porte bien son nom puisqu’en occitan il signifie « qui apporte les ennuis ». Après cela, le siège d’un château-fort n’aura plus de secrets pour vous ! Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France 35500 Vitré Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Saturday 13 May, 21:00 Crédit : ©Ville de Vitré Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Musée du château de Vitré Adresse Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Ville Vitré Departement Ille-et-Vilaine

