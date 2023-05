Le retour de la « Crucifixion des Marchands d’outre-mer » Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59
Nuit européenne des musées 2023
Entrée gratuite

Redécouvrez la _Crucifixion des Marchands d'outre-mer_, œuvre d'un artiste travaillant dans le nord de la France, sans doute dans la région d'Amiens, vers 1490. L'histoire de cette huile sur panneaux de bois est intimement liée à la Confrérie formée par les riches négociants vitréens qui acquièrent l'œuvre pour en orner leur chapelle au sein de l'église Notre-Dame. Si le tableau survit aux dégradations révolutionnaires, il disparaît le 17 avril 1969 à la suite d'un vol rocambolesque et ne refait surface que 50 ans plus tard au cours d'une vente aux enchères à Lille.

Musée du château de Vitré
Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France

