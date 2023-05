Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain Musée du château de Mayenne, 13 mai 2023, Mayenne.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00, 20:30 ⤏ 21:00, 21:30 ⤏ 22:00, 22:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Spectacle déambulatoire / Visite burlesque / Tourisme décapant / À partir de 10 ans

Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement par le service « Finances, Marketing et Patrimoine » de l’Office de Tourisme de Rambouillet, vous invite – dans le cadre de la Nuit des Musées – à une contre-visite guidée du musée du château de Mayenne. Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la municipalité – Monsieur Hervé – Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas. Au cours de ce parcours aux mille senteurs, ces deux guides tout terrain mettront en lumière le patrimoine bâti, l’initiative citoyenne, ainsi que les grands scandales politiques et autres sombres affaires financières classés sans suite. Une visite insolite qui vous montrera le musée comme vous ne l’avez jamais vu !

Musée du château de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne, Mayenne Pays de la Loire, France 53100 Mayenne Mayenne Pays de la Loire Parking place Juhel, sur la cale au pied du château Accessible aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap moteur

Le musée du château de Mayenne est un musée de site unique présentant le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et des collections exceptionnelles, notamment une fabuleuse série de pièces et pions de jeux médiévaux (échecs et tabula).

Saturday 13 May, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Counter-tours guided by Jérôme Poulain European Night of Museums 2023

The museum of the castle of Mayenne is a museum of unique(only) site presenting the Carolingian palace best kept(preserved) by Europe and exceptional collections, in particular fabulous series of rooms(parts,plays) and pawns of medieval games(sets) (failures(chess) and tabula).

Crédit : ©Benjamin Dubuis