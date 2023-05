Œuvre immersive panoramique Musée du château de Mayenne, 13 mai 2023, Mayenne.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

Les artistes Jordane Dupin et Corentin Duclos vont créer une fresque illustrée et immersive dont le thème de départ est le château de Mayenne et la finalité se déroulera en direct lors de la Nuit des musées. Du mercredi 10 au vendredi 12 mai, le duo d’artistes se déplacera pour rencontrer différents publics (accueil de loisirs, EHPAD, scolaires, individuels…). Ces publics, intégrés au processus de création vont imaginer des éléments, raconter des histoires, réelles ou inventées, des anecdotes basées sur l’histoire, l’architecture locale. Riches de ces échanges et de ces croquis, les artistes vont s’en inspirer pour dessiner une fresque aux traits détaillés et foisonnants. Cette Nuit des musées est l’occasion de participer à cette œuvre d’art collaborative et originale et de plonger dans l’univers onirique et contemplatif de Dupin & Duclos !

Musée du château de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne, Mayenne Pays de la Loire, France 53100 Mayenne Mayenne Pays de la Loire Parking place Juhel, sur la cale au pied du château Accessible aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap moteur

Le musée du château de Mayenne est un musée de site unique présentant le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et des collections exceptionnelles, notamment une fabuleuse série de pièces et pions de jeux médiévaux (échecs et tabula).

Saturday 13 May, 19:30 Immersive panoramic work European Night of Museums 2023

The museum of the castle of Mayenne is a museum of unique(only) site presenting the Carolingian palace best kept(preserved) by Europe and exceptional collections, in particular fabulous series of rooms(parts,plays) and pawns of medieval games(sets) (failures(chess) and tabula).

Crédit : © Christophe-Martin