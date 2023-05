Concert dans la cour du Château de Dourdan Musée du château de Dourdan, 13 mai 2023, Dourdan.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Au coeur du château médiéval de Dourdan, l’artiste essonnien Ol Kainry performera sur divers sons d’influence rap pour rassembler et célébrer la culture lors de cet évènement. Tête d’affiche, il sera ensuite accompagné de Jango Jack et de Kamnouze pour ainsi reformer, le temps de quelques titres, le groupe Factor X, collectif ayant multiplié les succès depuis les années 2000.

Musée du château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan 91410 Dourdan Essonne Île-de-France A10 RER C

Dernier château édifié par Philippe Auguste vers 1222, son plan régulier est caractéristique du système philippien. Il a conservé l’essentiel de ses structures défensives : fossés secs, tours, châtelet d’entrée, courtines, donjon circulaire construit sur le modèle du Louvre. Embelli par le duc de Berry au XVe siècle comme en témoignent les Très Riches Heures, il est transformé en prison à partir de 1672. Il abritera des prisonniers jusqu’en 1852. Acheté par un particulier, il est légué à la famille Guyot en 1863 et transformé en demeure privée. Propriété de la Ville depuis 1961, l’ensemble, classé Monument Historique depuis 1964, bénéficie d’importants travaux de restauration.

Saturday 13 May, 20:30 Concert in the courtyard of Dourdan Castle European Night of Museums 2023

Last castle built by Philippe Auguste around 1222, its regular plan is characteristic of the Filipino system. It has retained most of its defensive structures: dry ditches, towers, entrance castle, courtines, circular keep built on the model of the Louvre. Embellished by the Duke of Berry in the 15th century as evidenced by the Very Rich Hours, it was transformed into a prison from 1672. It housed prisoners until 1852. Purchased by an individual, it was bequeathed to the Guyot family in 1863 and transformed into a private residence. Property of the City since 1961, the whole, classified Historical Monument since 1964, benefits from important restoration work.

Crédit : ©OlKainryManagement