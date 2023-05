Les cueilleuses de rosées Musée du canal de Berry, 13 mai 2023, Audes.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Adulte : 6,00€ / Enfant : 3,00€ . Tarif habituel

Le spectacle, soutenu par un univers musical, alterne entre chorégraphies, contes, chants lyriques, effets de lumière et pyrotechnies.

A travers une histoire inspirée par l’alchimie du monde, une échassière conteuse, et deux jolies petites fées danseuses suscitent la curiosité et l’émerveillement. Dans un mélange hypnotique de courbes et d’ondes opalines, ces gardiennes de lucioles apportent poésie, féminité et féérie.

Musée du canal de Berry Magnette 03190 Audes 03190 Audes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le Musée du Canal de Berry retrace l’histoire du plus étroit canal de France qui permit le développement industriel de Montluçon au XIXe siècle.

Saturday 13 May, 22:00

The Canal de Berry Museum traces the history of the narrowest canal in France that allowed the industrial development of Montluçon in the 19th century.

Crédit : @AndréOzga