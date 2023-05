Duo Guitare Classique pour la Nuit des Musées Musée d’histoire locale, 13 mai 2023, Marchiennes.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Le Duo de guitares classiques, Eliette et Florence, de l’association Cord’Accord, nous jouera des airs anciens, baroques et traditionnels tels que Amazing Grace, Andante en E minor (arrangement Antonio Vivaldi) et bien d’autres…

Musée d’histoire locale Place Gambetta 59870 Marchiennes Croix-ou-Pile 59870 Marchiennes Nord Hauts-de-France La porte d’entrée du musée se trouve sous le passage du porche de l’Hôtel de Ville. Parking place Gambetta à proximité immédiate.

Situé dans les anciennes prisons du bailliage, le musée met en scène une multitude d’objets et de documents sur l’histoire de Marchiennes et de sa région. Au travers des six salles, vous découvrirez le riche passé abbatial de la ville et bien d’autres thèmes de la Préhistoire aux Temps Modernes : les découvertes de fouilles de la période Gallo-Romaine, le siège de 1712, les massacres de 1793, l’aventure des frères Corbineau, le passé industriel avec la mine et la verrerie, les métiers et les jeux d’autrefois, les deux guerres mondiales, des œuvres d’artistes comme Loseleur, Labisse ou Moral…

Deux moments forts de la visite : le plan relief de la ville telle qu’elle était en 1791 et les sinistres cachots !

Located in the former prisons of the bailiwick, the museum stages a multitude of objects and documents on the history of Marchiennes and its region. Through the six rooms, you will discover the rich abbatial past of the city and many other themes of Prehistory to the Modern Times: the discoveries of excavations of the Gallo-Roman period, the siege of 1712, the massacres of 1793, the adventure of the Corbineau brothers, the industrial past with mining and glassware, the trades and games of the past, the two world wars, works by artists like Loseleur, Labisse or Moral… Two highlights of the visit: the relief plan of the city as it was in 1791 and the sinister dungeons!

