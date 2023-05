Enigmes au Musée Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation, 13 mai 2023, Estivareilles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Réservation Obligatoire, à destination : public famille = adulte(s) + enfant(s) de 11 à 15 ans, . Gratuit | Sur inscription 04 7750 29 20

**Enigmes au Musée**

### _**Saurez-vous retrouver le code pour rentrer au XXIe siècle ?**_

**Suite à un incident, lors de la Nuit des Musées, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !**

**Une seule solution pour espérer sortir de cet espace- temps. Vous devez résoudre les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet, vous permettra de vous renvoyer dans le 21e siècle.**

**Chaque énigme résolue, chaque mystère percé mettent en lumière des événements sur l’histoire du XXe siècle et vous rapprochent du dénouement.**

**Venez tester votre esprit d’équipe, d’initiative, de réflexion, d’analyse…**

**Attention ! Vous n’avez que 45 minutes pour espérer revenir au XXIe siècle…. Après… il sera trop tard !**

**Réservation Obligatoire**

**À destination :** public famille = adulte(s) + enfant(s) de 11 à 15 ans

**Matériel à prévoir :** crayon de papier ! seul crayon autorisé dans le Musée : pas de stylo

Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 42380 Estivareilles Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Centrée sur la présentation des combats d’Estivareilles (août 1944) (re)vivez l’histoire vécue par 4 générations, en parcourant un musée moderne et interactif adapté a toute la famille. Avec des objets de la collection, des fonds sonores et vidéos… petits et grands s’approprient véritablement l’histoire du 20e siècle !

