Visite libre du musée d’histoire de Nantes et de Expression(s) décoloniale(s) #3 Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, 13 mai 2023, Nantes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre sans réservation Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Le Château des ducs de Bretagne ouvre gratuitement ses portes au public **de 20h à minuit.**

L’équipe de médiation proposera **de courts rendez-vous dans les salles** pour découvrir les œuvres de l’artiste camerounais **Barthélémy Toguo** et de ses invités **(Kara Walker, Rosana Paulino, Monica Toiliye, Jean-François Boclé)** présentées dans le cadre d’_Expression(s) décoloniale(s) #3_, plus d’une vingtaine d’œuvres viendront ainsi enrichir le parcours du musée. Cette manifestation proposera également à l’historien camerounais **François Wassouni** de dialoguer autour des collections du musée et permettra de porter un regard nouveau sur les objets, de décoloniser sa pensée et son imaginaire.

La découverte du travail de Barthélémy Toguo sera accompagnée, à certains moments, de sets du saxophoniste mozambicain **Moreira Chonguiça.**

Des rendez-vous seront également proposés pour (re)découvrir des objets marquants de l’histoire de Nantes dans les **collections du musée d’histoire de Nantes.**

Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne 4 place Marc Elder, 44000 Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France 44000 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire parkings centre-ville Duchesse Anne, Cathédrale, Moulin-Mairie, Baco, Cité internationale des congrès Transports en commun tramway ligne 1 Busway ligne 4 arrêt Duchesse Anne

http://www.chateau-nantes.fr

Forteresse et palais, le Château des ducs de Bretagne présente plus de 800 objets d’une grande diversité qui illustrent l’histoire singulière de Nantes.

© Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne

Saturday 13 May, 20:00

A fortress and palace, the Château des Ducs de Bretagne presents more than 800 objects of great diversity that illustrate the unique history of Nantes.

Nantes History Museum – Castle of the Dukes of Brittany

Crédit : © Romain Peneau / LVAN