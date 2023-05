Animation jeune public : enquête « qui a volé Monsieur Mercier ? » Musée d’histoire de la vie quotidienne, 13 mai 2023, Petit-Caux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Durée 1h min. Handicap moteur. Gratuit

Un objet a été dérobé dans la maison de Monsieur Mercier ! Menez l’enquête au sein du musée et interrogez les suspects afin de trouver le coupable.

Jeu en équipe.

Musée d’histoire de la vie quotidienne 3 rue de l’Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Saint-Martin-en-Campagne 76370 Petit-Caux Seine-Maritime Normandie Par la route : sur la D925, entre Dieppe (à 12 km) et Eu (à 20 km). Par la gare routière de Dieppe : Cars Denis ligne 68, arrêt Saint Martin en Campagne – Rond point.

http://www.mhvq.com

Votre quotidien au Musée … C’est ce que vous propose le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne : La vie des français au XXème siècle, en s’appuyant sur les spécificités des habitants de son territoire, anciennement le pays du Talou. Les quatre grandes thématiques de la collection présentent les évolutions techniques et sociales qui ont bouleversé notre société au cours des 150 dernières années ! Le parcours de visite vous mènera à la Maison Mercier, manoir du XVIème siècle.

Saturday 13 May, 20:00 « Who stole Monsieur Mercier? » European Night of Museums 2023

Your everyday life(daily paper) to the Museum… It is what proposes you the Museum of Daily Life history: The life of the French in the XXth century, resting on the specificities of the inhabitants of its territory, in former days the country of Talou. Four big(great) themes of the collection present technical and social evolutions which upset our company(society) in the course of 150 last years! The route(course) of visit will lead you at home Dealer in notions, manor of the XVIth century.

Crédit : ©MHVQ