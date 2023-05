Visite commentée de l’espace archéologique du musée d’Histoire Musée d’Histoire de Belfort, 13 mai 2023, Belfort.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit sur réservation car jauge limitée . Gratuit mediationmusees@mairie-belfort.fr, 0384545640

Le Territoire de Belfort compte plus de 400 entités archéologiques. Le musée d’Histoire propose aujourd’hui un parcours chronologique plus clair, plus didactique, plus illustré et plus contextualisé, conçu grâce au concours et au soutien d’un comité d’experts. Visite commentée par René Bernat, professeur d’histoire.

Musée d’Histoire de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort 90000 Belfort Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Parking gratuit en bas de la Citadelle

https://musees.belfort.fr

Le Musée d’Histoire est installé dans l’ancienne caserne, au cœur de la Citadelle. Les collections vous révèlent les différentes phases de l’Histoire de Belfort, et de sa région, à travers la présentation de plusieurs centaines d’objets caractéristiques de la vie militaire mais aussi de l’histoire locale de la préhistoire jusqu’au XXème siècle. Sculptures, peintures, objets, costumes, armes, souvenirs liés à la défense de Belfort en 1870 sont à découvrir au sein du Musée.

The Museum of History is located in the old barracks, in the heart of the Citadel. The collections reveal the different phases of the history of Belfort, and its region, through the presentation of several hundred objects characteristic of military life but also of the local history from prehistory to the twentieth century. Sculptures, paintings, objects, costumes, weapons, souvenirs related to the defense of Belfort in 1870 are to be discovered within the Museum.

Crédit : ©Philippe Martin