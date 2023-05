Modeler la danse Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Modeler la danse Musée Despiau Wlérick, 13 mai 2023, Mont-de-Marsan. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023 12 participants maximum . Gratuit | Sur inscription 05 58 75 00 45, musee-edu@montdemarsan.fr, musee.despiau.wlerick@montdemarsan.fr Après une découverte ludique et rythmée des sculptures associées au thème de la danse dans l’exposition temporaire _**Transitions**_, les enfants pourront s’exercer à la technique du modelage pour créer une statue de danseur ou danseuse. Musée Despiau Wlérick Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France 40000 Mont-de-Marsan Landes Nouvelle-Aquitaine Saturday 13 May, 20:00 Crédit : ©musée Despiau-Wlérick Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Musée Despiau Wlérick Adresse Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont de Marsan, France Ville Mont-de-Marsan Departement Landes

Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/

Modeler la danse Musée Despiau Wlérick 2023-05-13 was last modified: by Modeler la danse Musée Despiau Wlérick Musée Despiau Wlérick 13 mai 2023 Landes nuit des musées Mont-de-Marsan nuit des musées

Mont-de-Marsan Landes