Atelier light-painting Musée des Vans, 13 mai 2023, Les Vans.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Sur inscription | Gratuit 04 75 37 08 62, accueil-musee@les-vans.fr

Dans le noir complet, l’artiste _Mniha Delsol_ photographie les visiteurs avec une pose longue qui permetde capter les déplacements et réalise ainsi un portrait fixe en mouvement!

Musée des Vans 4 rue du couvent, 07140 Les Vans, Auvergne-Rhône-Alpes, France 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Route de Païolive

À travers cinq expositions le musée dévoile les différentes facettes d’un territoire très contrasté mais qui forme un tout singulier : la Cévenne ardéchoise.

Crédit : ©Mniha Delsol