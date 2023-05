Ma couleur préférée Musée des Ursulines, 13 mai 2023, Mâcon.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation, dans la limite des places disponibles . Gratuit

Médiateurs d’un soir grâce au dispositif « La classe, l’œuvre », les élèves de CAP restauration collective et métiers de la blanchisserie du lycée A. Dumaine de Mâcon livrent leur interprétation de la pièce « Ma couleur préférée » de Ronan Chéneau et de l’usage des couleurs dans l’art à travers des poèmes en prose de leur composition.

Musée des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Crédit : © P. Tournier, musée des Ursulines