Au plus près des objets – défis archéologiques Musée des Ursulines, 13 mai 2023, Mâcon.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation, dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique. Gratuit

Comment lire une monnaie ou faire parler une poterie ? Deux archéologues proposent de courts défis au plus près des objets pour mieux comprendre la période antique à Mâcon et découvrir différentes facettes de l’archéologie.

L’atelier est proposé en partenariat avec l’Inrap et le Groupement Archéologique du Mâconnais.

Musée des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

http://www.macon.fr

Saturday 13 May, 19:30 Closer to objects – archaeological challenges European Night of Museums 2023

