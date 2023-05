Visite nocturne du musée des Ursulines Musée des Ursulines, 13 mai 2023, Mâcon.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Sans réservation, dans la limite des places disponibles Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Lors de la nuit des musées, il est possible de parcourir la diversité des œuvres exposées au musée des Ursulines et de profiter d’animations spécialement conçues pour l’occasion.

Médiateurs d’un soir grâce au dispositif « La classe, l’œuvre », les élèves de CAP restauration collective et métiers de la blanchisserie du lycée A. Dumaine livrent leur interprétation de la pièce « Ma couleur préférée » de Ronan Chéneau et de l’usage des couleurs dans l’art à travers des poèmes en prose de leur composition. En parallèle, les planches de bande dessinée réalisées par les enfants des Saugeraies dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ! » sont présentées à proximité de la mosaïque au gladiateur qui les a inspirées. Dans le même espace, des archéologues proposent de courts défis au plus près des objets pour mieux comprendre la période antique à Mâcon et découvrir différentes facettes de l’archéologie, en partenariat avec l’Inrap et le Groupement Archéologique du Mâconnais.

L’ensemble de musique ancienne La Ciaccona interprète des pièces musicales en écho aux œuvres exposées dans le parcours 17e – 20e siècle, créant ainsi des passerelles entre le regard et l’écoute. Le public déambulera dans le musée, sous le charme de mélodies illustrant des scènes galantes du 16e siècle, des scènes flamandes du 17e siècle ou encore des créations sonores aussi abstraites que certaines toiles exposées. La Ciaccona propose ainsi un programme unique, pensé tout spécialement pour cette nuit des musées au Musée des Ursulines !

Les différents protagonistes de la soirée sont dessinés par les élèves de l’Ecole municipale d’arts plastiques.

Musée des Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

http://www.macon.fr

Découvrir, s’émerveiller, se divertir, comprendre la diversité et les richesses d’un musée.

Saturday 13 May, 19:30 Night Tour of the Ursuline Museum European Night of Museums 2023

Discover, be amazed, to amuse, to understand(include) the diversity and the wealth of a museum.

Crédit : ©G. Fontany, Ville de Mâcon