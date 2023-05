Visite nocturne Musée des Transports, 13 mai 2023, Pithiviers.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Tarif préférentiel | Gratuit

Venez profiter d’une visite inhabituelle du musée à l’éclairage des lanternes !

Boissons et snacks en vente au musée pour un goûter à la belle étoile !

Musée des Transports Rue Carnot 45300 Pithiviers 45300 Pithiviers Loiret Centre-Val de Loire

http://www.amtp-cfpithiviers.com

Le Musée des Transports de Pithiviers, successeur du Tramway de Pithiviers à Toury, ouvert en 1892, vous permet de revivre l’ambiance des trains d’autrefois grâce à son musée et ses nombreuses locomotives à vapeur, accompagnées de leurs wagons historiques.

Saturday 13 May, 20:00

The Pithiviers Transport Museum, successor of the Pithiviers Tramway in Toury, opened in 1892, allows you to relive the atmosphere of the old trains thanks to its museum and its numerous steam locomotives, accompanied by their historic wagons.

Crédit : ©AMTP