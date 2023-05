De la rue aux objets – Voyage imaginaire dans le Moûtiers d’autrefois. Musée des traditions populaires, 13 mai 2023, Moutiers.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation. Handicap intellectuel | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Un plan, tiré du cadastre sarde, sera remis à chaque visiteur. La visite se fera dans le musée mais en suivant les rues, ruelles et places de la ville ancienne. Des objets ponctueront cette visite et permettront de retrouver les activités artisanales de chaque quartier.

Musée des traditions populaires 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers 73600 Moutiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parking à proximité

