Festival Airt de Famille Musée des tissus et musée des arts décoratifs, 13 mai 2023, Lyon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre à partir de 20h. . Gratuit

L’évènement Airt de famille Acte 2 est un festival artistique d’économie circulaire participatif qui se déroule du **29 avril au 30 juillet** au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs.

Le principe ? A partir d’objets de la vie courante confiés par le public, 25 artistes créent des scénographies immersives sur plus de 2000m2. Un parcours artistique hors du commun couplé à des conférences et ateliers participatifs qui incitent à réfléchir, débattre et entrer en action pour une consommation plus responsable.

Musée des tissus et musée des arts décoratifs 34 rue de la Charité, 69002 Lyon 69002 Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Accès gratuit au musée des Tissus de 18h à 22h

Installé dans l’hôtel de Villeroy, le musée des Tissus offre la plus prestigieuse collection de tissus au monde dans un parcours exceptionnel couvrant quelques 4500 ans d’histoire universelle du textile et des civilisations, de l’Orient à l’Occident, mettant en avant l’excellence de la production textile lyonnaise. Le musée des Arts décoratifs, deuxième collection française de mobilier et d’objets d’art, présente, du Moyen Age à nos jours, dans le décor de l’hôtel de Lacroix-Laval, des collections uniques de meubles aux estampilles prestigieuses, des céramiques, des tapisseries, des peintures, des majoliques italiennes et un ensemble remarquable d’orfèvrerie ancienne et contemporaine.

Saturday 13 May, 20:00

Crédit : ©metronomi