C’est avec Cosi fan tutte de Mozart que s’ouvre en 1948 la première édition du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence conçu par Gabriel Dussurget. Plusieurs productions de cet opéra vont se succéder jusqu’à nos jours sur la scène du théâtre de l’Archevêché, inauguré dès l’année suivante. A l’occasion du 75° anniversaire de la manifestation, décors, costumes, maquettes et photos de scène issus des archives détenues par la Ville d’Aix et par l’actuel FIAL remettent en lumière ces spectacles et les grands créateurs et interprètes qui s’y sont illustrés. Les textes de musicologues destinés à figurer dans les programmes de saison témoignent quant à eux de l’évolution de notre regard sur cette oeuvre longtemps mal aimée, et de la richesse des interprétations qui s’y attachent.

Exposition réalisée en collaboration avec Festival International d’art lyrique.

