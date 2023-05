Au musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac, 13 mai 2023, Cognac.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Visite théâtralisée à 20h : Gratuit – Tout public – Sur réservation au 05 45 360 365

Accès musée de 20h à 23h : Gratuit – Tout public – Renseignements au 05 45 360 365 . Gratuit

Le temps d’une soirée, entre le coucher du soleil et 23h, la nuit des musées est l’occasion de visiter autrement et gratuitement. La visite nocturne invite à la déambulation et la découverte. On prend son temps, on s’attarde, on redécouvre, on écoute, on profite. Découvrez le musée des savoir-faire du cognac sous un autre angle.

En raison des travaux au sein du musée d’art et d’histoire, ce rendez-vous nocturne aura lieu uniquement au musée des savoir-faire du cognac cette année. A 20h, les comédiens de la Part des Anges seront présents pour une visite théâtralisée pendant laquelle tout peut arriver. La part des anges est une association née en 2004 et ayant pour but de promouvoir l’animation culturelle par la formation, la pratique et la diffusion de toutes les formes d’art en milieu rural. Leur objectif est d’apporter aux enfants, aux jeunes et aux adultes une ouverture d’esprit tout en favorisant l’échange et la convivialité.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Vieux Cognac 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine

Dans un cadre qui allie vieilles pierres et architecture contemporaine, à l’emplacement de l’hôtel Perrin de Boussac, dont la façade est classée Monument historique, de la plus ancienne maison de négoce, la Maison Augier, de la tour Lusignan et d’une partie du rempart du XIVe, le musée des savoir-faire du cognac s’étend sur 2000m2 d’exposition. Il fait ainsi la promotion du Pays de Cognac et de son patrimoine tout en présentant la grande aventure humaine, industrielle et commerciale du cognac.

– L’univers patrimonial : une évocation des richesses historiques du pays du cognac grâce différentes scénographies : maquettes de la région et du château royal de Cognac au XVIe s, film « La Charente au fil de l’eau » et dioramas présentant l’art roman, les porches charentais, le fleuve ou encore la faune et de la flore. Un point de départ incontournable pour toute découverte du territoire !

– L’univers technologique du cognac : après une rapide introduction sur l’évolution des bouteilles à travers les âges, la 1ère partie s’intéresse à l’univers de la vigne : les saisons, les cépages, les terroirs, les vendanges, le tout agrémenté d’outils anciens. Changement de registre avec l’art délicat de la distillation, où l’alchimie prend le pas sur les considérations climatiques, avant d’évoquer les métiers qui gravitent ou ont gravité autour du cognac. Pour finir, intéressante rétrospective sur le packaging des grandes marques et collections d’affiches anciennes. En somme, une excellente introduction à la visite des chais et distilleries.

Organisé autour d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, le visiteur est invité à découvrir ces différents espaces évocateurs de la liqueur des dieux et de ses alchimies secrètes. Pour prolonger ou terminer cette visite, pour offrir ou s’offrir, une boutique située au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits régionaux.

