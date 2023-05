Visite du musée habillé de lumières Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique, 13 mai 2023, Nantes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Découvrez la collection la plus complète d’uniformes sapeurs-pompiers, des moines à nos jours.

Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique 37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien 44000 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Ligne de bus C1, proche de la place Foch.

http://musee-sapeurs-pompiers-44.org/

Musée sur l’histoire des sapeurs pompiers, spécialisée dans l’uniformologie avec la collection la plus complète de France.

Saturday 13 May, 20:00 Visit of the museum dressed in lights European Night of Museums 2023

Museum on the history of firefighters, specialized in uniformology with the most complete collection in France.

Crédit : ©musée SPLA