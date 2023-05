Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des sapeurs-pompiers de France, 13 mai 2023, Montville.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

Venez découvrir les pièces emblématiques du musée en compagnie des bénévoles de l’Association des Amis du Musée.

Profitez de l’exposition de sculptures de Nicole Deperrois-Gouard en présence de l’artiste.

Musée des sapeurs-pompiers de France Rue Baron Bigot, 76710 Montville 76710 Montville Seine-Maritime Normandie

Une immersion dans la fascinante histoire des hommes du feu !

Saturday 13 May, 20:00 Discover the emblematic pieces of the Musée des Sapeurs-Pompiers de France European Night of Museums 2023

An immersion in the fascinating history(story) of the men of the fire(light)!

Crédit : ©Ville de Montville