Visite du musée à l’aide d’une lampe torche Musée des peintres de l’école de Murols, 13 mai 2023, Murol.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. Apporter sa lampe torche. . Gratuit

Découvrez le musée comme nous ne l’avez encore jamais vu ! De nuit, à la lumière d’une lampe torche, les tableaux se dévoileront petit à petit.

Lampe non fournie, apporter la sienne.

Musée des peintres de l’école de Murols Route de Saint-Nectaire 63790 Murol 63790 Murol Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musee-murol.fr

Le terme d’École de Murols désigne une cinquantaine de peintres qui, dans la première moitié du XXe siècle, se sont côtoyés ou succédé dans ce bourg du massif du Sancy. Ils étaient à l’époque attirés puis accueillis par Léon Boudal, curé de Murol, qui était aussi peintre et archéologue à ses heures.

Le Musée des Peintres, ouvert en 2000, rassemble une riche collection d’œuvres, et cela grâce aux dépôts de nombreux particuliers mais également aux différentes acquisitions de la ville de Murol.

Découvrez une école de peinture dont l’originalité réside dans la représentation des paysages de neige.

Saturday 13 May, 20:00

Art museum devoted to painters’ School having worked mainly between 1910 and 1935 and specialised in landscape, especially under the snow.

Crédit : ©Musée des peintres de l’Ecole de Murol(s)