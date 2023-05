Spectacle « L’effet du papillon » Musée des papillons, 13 mai 2023, Saint-Quentin.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 22:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, uniquement sur réservation, 30 places disponible par séance. Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription 0323069393, 0323069392

La compagnie _Au Long Court_ vous propose une évasion sonore et visuelle avec son spectacle musical « **Effet du papillon** ». Ce seul en scène, conçu par Stéphanie Clerc Masson, est un petit théâtre d’ombres. Elle vous contera et chantera la vie d’un papillon de nuit qui se dirige vers la ville et ses lumières.

Rempli de poésie, « Effet du papillon » émerveillera petits et grands dans une ambiance douce et intimiste.

Musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, France 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France

La Maison de l’Environnement accueille le Musée des papillons hors les murs.

Saturday 13 May, 20:00, 22:00

The House of Environment welcomes the Museum of the butterflies except walls.

Crédit : ©Musée des papillons