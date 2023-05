Histoires décalées : « La belle époque à la Villa Les Tilleuls » Corinne Doumenc et François Lemartinel, guides conférenciers Tout public Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 13 mai 2023, Perpignan.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Sur et autour de Joseph Puig depuis sa découverte fortuite d’une monnaie du XIIème siècle, venez découvrir sa villa et son jardin mais aussi les personnes qui ont jalonné sa vie telle sa femme Marie ou sa rencontre avec l’architecte, Dorph Petersen. Le tout sous forme de visites théâtralisées, nous vous invitons à un original voyage dans le temps.

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Villa des tilleuls – 42 avenue de grande bretagne 66000 PERPIGNAN 66000 Perpignan Pyrénées-Orientales Occitanie

http://www.mairie-perpignan.fr/culture/musees

Ce musée réunit une collection exceptionnelle de monnaies antiques et modernes et des collections de monnaies catalanes et roussillonnaises.

Saturday 13 May, 20:00

This museum brings together an exceptional collection of antique and modern coins and collections of Catalan and Roussillon coins.

Museum of Coins and Medals Joseph Puig

