Drôles d’oiseaux ! Musée des Marais Salants, 13 mai 2023, Batz-sur-Mer.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Carte blanche à un drôle d’oiseau : Electroplume !

Communs, rares ou exotiques, les oiseaux ont tous une mélodie, un chant singulier.

Pépier, piailler, jaser, gazouiller… Venez découvrir cet univers sonore qui fait groover les oiseaux. Alliant travaux de recherche et imagination, Christophe Piot, alias Electroplume, est un batteur qui ne manque pas d’air. Alors tendez l’oreille à cette envolée poétique et rythmée, celle d’un musicien dont la passion pour les oiseaux lui a donné des ailes…

20h / 21h / 22h (durée 20 min)

Accès aux espaces d’exposition du musée de 19h30 à 23h, échanges avec l’artiste tout au long de la soirée.

Musée des Marais Salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France 44740 Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire

http://www.museedesmaraissalants.fr

Savant mélange d’antan et de modernité, le parcours permanent du musée vous accueille au cœur d’une salorge du XIXème siècle. Objets de collection, œuvres artistiques et nouvelles technologies dialoguent sur près de 800 m2. L’histoire du sel de Guérande vous y est contée, et pas à pas, les gens du marais vous découvrez ! Ce nouveau lieu d’exposition rime avec curiosité et émotion…

Saturday 13 May, 19:30

A blend of yesteryear and modernity, the museum’s permanent itinerary welcomes you in the heart of a 19th century salorge. Collection objects, artistic works and new technologies dialogue on nearly 800 m2. The history of the salt of Guérande is told to you, and step by step, the people of the marsh you discover! This new exhibition space rhymes with curiosity and emotion…

